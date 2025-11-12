C’est le 12 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1998, les Spice Girls gagnent Meilleur groupe et Meilleur groupe pop aux MTV Europe Music Awards à Milan. Madonna gagne Meilleure artiste féminine et Meilleur album (pour Ray of Light).

- En 1984, Madonna lance son deuxième album, Like A Virgin. En plus de la pièce titre, on y trouve des hits comme “Material Girl,” “Dress You Up” et “Love Don’t Live Here Anymore.”

- En 1993, Michael Jackson annonce qu'il met fin à sa tournée Dangerous World à cause de rumeurs qu'il aurait agresser un garçon, ce qui aurait poussé Jackson à prendre des médicaments, "l'épuisant physiquement et émotionellement."

- En 2016, Saturday Night Live ouvre avec un sketch avec Kate McKinnon déguisée en Hillary Clinton qui chante “Hallelujah” de Leonard Cohen. C'est le premier épisode après la défaite de Clinton dans les élections présidentielles américaines et après la mort de Cohen.

- En 1999, la comédie de Kevin Smith Dogma sort en cinéma. Le film met en vedette Alanis Morissette, la chanteuse originaire d'Ottawa, dans le rôle de Dieu et la bande-sonore inclut sa chanson “Still”.

- En 1988, le groupe britannique The Escape Club arrive au sommet du Billboard Hot 100 avec “Wild, Wild West.” On accuse le groupe d'avoir emprunté des morceaux de "Pump It Up" de Elvis Costello sortie en 1978 pour écrire la chanson.

- En 1996, Eminem lance son premier album studio, Infinite. C'est un flop commercial, vendant supposément moins de 1000 copies.

- En 1945, Neil Percival Young naît à Toronto. Il deviendra un compositeur-interprète légendaire avec des hits comme “For What It’s Worth” (en tant que membre de Buffalo Springfield) et “Heart of Gold.”

- En 1983, Lionel Richie passe quatre semaines au #1 aux États-Unis avec “All Night Long (All Night).” Richie affirme avoir voulu inclure des paroles dans une langue africaine, mais ce sont en fait des paroles insensées que l'on retrouve dans la chanson: “Tom bo li de say de moi ya” et “Jambo jumbo.”

- En 1976, Tevin Jermod Campbell naît à Waxahachie au Texas. Enfant, il chante dans des chorales de gospel. Il aura des hits R&B dans les années 90 com “Tell Me What You Want Me To Do,” “Alone With You” et “Can We Talk.”

- En 2010, Ne-Yo a son premier enfant, sa fille Madilyn Grace, avec sa copine Monyetta Smith. “J'ai été en amour avant mais un enfant est quelque chose d'autre," dit-il au magazine People, "comme être en amour pour la première fois.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 12th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio