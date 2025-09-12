C’est le 12 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2006, Britney Spears donne naissance à son deuxième enfant, un fils nommé Jayden James Federline (seulement 363 jours après son premier, Sean).

- En 2006, Justin Timberlake lance son deuxième album solo, FutureSex: LoveSounds, sur lequel on trouve des hits comme “SexyBack.”

- En 1998, l'album solo de Lauryn Hill The Miseducation of Lauryn Hill, acclamé par la critique, fait ses débuts au sommet des palmarès aux États-Unis.

- En 1999, les Vengaboys est au sommet des palmarès au Royaume-Uni avec la chanson “We're Going To Ibiza!,” qui est une reprise d'une chanson de 1975 par Typically Tropical.

- En 2008, Kanye West est arrêté après une altercation avec un photographe à l'aéroport international de Los Angeles. Il est accusé d'avoir endommager une caméra.

- En 2010, Lady Gaga gagne Vidéo de l'année aux MTV Video Music Awards pour “Bad Romance.”

- In 2017, Demi Lovato, Luis Fonsi, Usher et Tori Kelly font partie des stars de la musique qui participent au téléthon Hand in Hand qui cherche à venir en aide aux victimes des ouragans Harvey et Irma.

- En 2000, le groupe canadien The Barenaked Ladies lance son cinquième album studio, intitulé Maroon. On y trouve les chansons "Pinch Me" et "Too Little Too Late."

- En 1987, Michael Jackson entame sa tournée Bad World Tour à Tokyo. Il jouera123 spectacles dans 15 pays.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 12th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio