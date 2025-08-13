C’est le 13 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2012, Taylor Swift lance “We Are Never Ever Getting Back Together,” le premier single de son quatrième album, Red. Il est reconnu par les Records Guinnesse comme le single le plus rapidement vendu de l'histoire musicale et gagne Meilleure chanson aux World Music Awards.

- En 1999, le film Detroit Rock City, co-produit par Gene Simmons, sort en cinéma. C'est l'histoire de quatre gars dans un groupe qui rend hommage à Kiss qui veulent voir le vrai groupe en concert. Le film, filmé en fait à Toronto et à Hamilton en Ontario, sera un échec au box office.

- En 1988, le chanteur Robert Smith de The Cure épouse Mary Poole au Royaume-Uni. Le chanteur avait 14 ans quand ils se sont connus.

- En 1968, Talmage Charles Robert Bachman naît. Son père est Randy Bachman des groupes Guess Who et BTO. Sous le nom de Tal Bachman, il a un hit en 1999 avec “She’s So High.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 13th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio