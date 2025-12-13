C’est le 13 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1989, Taylor Alison Swift naît à Reading en Pennsylvanie. Très tôt, elle est inspirée à devenir chanteuse par la Canadienne Shania Twain. Swift deviendra une chanteuse country à succès avant de devenir une des plus populaires stars du pop. Elle a six albums studio avec des hits comme “Shake It Off,” “Bad Blood” et “Look What You Made Me Do.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1985, un épisode de Miami Vice passe en ondes dans lequel Phil Collins joue un vendeur de drogues. Collins contribue sa chanson “In The Air Tonight” au premier épisode de la série de 1984.

- En 2002, le musicien et chanteur canadien Zal Yanovsky meurt d'une crise cardiaque à Kingston en Ontario, une semaine avant son 58e anniversaire. Il était la moitié du groupe Lovin’ Spoonful, avec un gros hit en 1966 avec “Summer in the City.”

- En 2013, Beyoncé lance son album visuel Beyoncé sans annonce et sans marketing. Il débute au #1 sur le Billboard 200.

- En 1986, le groupe Bruce Hornsby & The Range arrive au sommet du Billboard Hot 100 avec “The Way It Is.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1997, le groupe Hanson est l'invité musical de Saturday Night Live. Les frères jouent également dans un sketch lors duquel ils sont pris en ôtage et obligés d'écouter leur hit “MMMBop.”

- En 2012, la police du Nouveau-Mexique annonce avoir découvert un complot inventé par une prisonnière, Dana Martin, qui visait à castrer et à tuer Justin Bieber, la star canadienne du pop. Le neveu de 23 ans de Martin, Tanner Ruane, aurait reçu 2 500 $ pour chaque testicule de Bieber.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 13th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio