C’est le 13 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1993, Bobby Brown est arrêté à Augusta dans l'État de la Géorgie, pour avoir simuler une activité sexuelle avec Queline Young (qui a aussi été accusée) devant une foule où il y avait des fans d'âge mineur. Le chanteur n'a pas été arrêté.

- En 1973, l'album de Carly Simon No Secrets passe cinq semaines au sommet du Billboard 200, grâce à la chanson “You’re So Vain,” qui avait commencé son propre séjour au #1 du Billboard 100 la semaine avant.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1979, le corps du chanteur soul pop Donny Hathaway est trouvé sur le trottoir sous la fenêtre de sa chambre au 15e étage du Essex Hotel à New York City. Il avait 33 ans. Sa mort est déclarée un suicide.

- En 1984, BBC Radio 1 annonce qu'ils ne joueront pas “Relax” de Frankie Goes to Hollywood, sauf la nuit, à cause de ses paroles explicites sexuellement. La chanson atteindra quand même le sommet des palmarès.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 13th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio