- En 1974, Deborah Cox naît à Toronto. Elle commence à chanter pour des publicités et des spectacles à l'enfance, jouera plus tard dans des clubs et travaillera comme vocaliste pour Céline Dion. Après avoir déménagé à Los Angeles, elle signe un contrat d'enregistrement et aura un hit monstre avec “Nobody’s Supposed To Be Here.”

 

- En 1985, les concerts Live Aid ont lieu à Londres et à Philadelphie pour amasser des fonds et conscientiser les gens au problème de la famine en Afrique. Des artistes comme Sting, Phil Collins, U2, Queen, Elton John, Madonna, Duran Duran et les Canadiens Bryan Adams et Neil Young participent aux concerts.

- En 1985, “A View To A Kill” de Duran Duran est au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines, faisant du groupe le premier artiste à arriver au #1 avec une chanson thème de James Bond.

 

- En 1987, Kylie Minogue lance son premier single – une reprise de la chanson de 1962 de Little Eva “The Loco-Motion” – en Australie, son pays natal. La chanson sera un hit mondial.

 

- En 1985, David Bowie et Mick Jagger montrent leur vidéo pour leur reprise de “Dancing in the Street” pour la première fois lors du concert Live Aid.

