- En 1995, Alanis Morissette, née à Ottawa, lance son méga-album Jagged Little Pill. Son troisième album studio, ce sera un succès avec les fans et la critique, devenant un des albums les plus vendus de l'histoire. Il gagnera cinq Grammys, dont Album de l'année. Jagged Little Pill donnera des singles comme “You Oughta Know,” “Hand in My Pocket,” “Ironic” et “Head over Feet.”

 

- En 2017, Beyoncé et son mari Jay-Z ont des jumeaux, nommés Rumi et Sir.

- En 1992, Billy Ray Cyrus entame un séjour de 17 semaines au sommet du Billboard 200 avec son premier album, intitulé Some Gave All. Son succès est en grande partie au hit monstre “Achy Breaky Heart,” une reprise d'une chanson de 1991 par les Marcy Brothers.

 

- En 2008, R Kelly est acquité d'accusations de pornographie infantile par un jury à Chicago, après seulement quelques heures de délibérations. Le chanteur de “I Believe I Can Fly” avait accusé d'avoir fait une vidéo d'activités sexuelles de 27 minutes avec une fille de 13 ans.

- En 2005, Michael Jackson est acquitté d'accusations d'attouchements sur un mineur, après un procès de cinq mois. Le Roi du Pop est accusé d'avoir attaqué sexuellement un garçon de 13 ans qui récupérait d'un cancer.

- En 1988, la choréographe Paula Abdul lance son premier album, intitulé Forever Your Girl. En plus de la chanson titre, il donnera des hits #1 comme “Opposites Attract,” “Cold Hearted” et “Straight Up.”

 

- En 1963, Paul De Lisle, le bassiste de Smash Mouth, naît en Ontario. Il grandit à Exeter près de London en Ontario et aidera à fonder le groupe au début des années 90.

