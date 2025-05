C’est le 13 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1950, Stevland Hardaway Judkins naît à Saginaw au Michigan. À l'enfance, il chante dans une chorale d'église, apprend le piano et l'harmonica, et forme un duo vocal avec un ami. À 11 ans, il signe avec Motown, sous le nom de Little Stevie Wonder. Il aura du succès comme chanteur-compositeur avec des hits comme “Superstition,” “You Are The Sunshine of My Life” et “I Just Called To Say I Love You.”

 

- En 1985, Bruce Springsteen marie Julianne Phillips près de Portland en Oregon. Le couple se sépare au début de 1988 et divorce l'année suivante.

- En 1989, Bon Jovi est #1 sur le Billboard Hot 100 avec “I’ll Be There For You,” la quatrième chanson du groupe à se rendre au sommet.

 

- En 1966, Darius Carlos Rucker naît en Caroline du Sud. Il deviendra le chanteur de Hootie & the Blowfish, qui auront des hits comme “Hold My Hand” et “Only Wanna Be With You”. Il entamera aussi une carrière solo country.

- En 2010, Greyson Chance, âgé de 12 ans, apparaît dans un épisode de The Ellen DeGeneres Show pour jouer une reprise de “Paparazzi” de Lady Gaga – le chanson qu'il chantait dans un vidéo viral pris pendant un festival de musique à l'école. L'engouement pour Chance ne mène pas au succès commercial. Il révèle son homosexualité en 2017.

 

- En 1978, la chanson des Bee Gees “Night Fever” de la bande sonore Saturday Night Fever est détrôné sur le Billboard Hot 100 après huit semaines par “If I Can’t Have You” de Yvonne Elliman. La chanson d'Elliman a été écrite par... les Bee Gees.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened May 13th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio