C’est le 13 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2012, le premier album de One Direction Up All Night est lancé aux États-Unis et au Canada une semaine plus tôt que prévu, à cause "d'un immense soutien de la part des fans," d'après la maison de disque. L'album incluera le hit “What Makes You Beautiful.”

 

- En 2002, le chanteur de Skid Row, le Canadien Sebastian Bach, est arrêté au New Jersey après avoir menacé de tirer un barman qui lui aurait dit qu'il ne pouvait sortir avec sa consommation. La police a trouvé deux sacs de marijuana sur sa personne.

- En 1993, Eric Clapton entâme un séjour de trois semaines au sommet du Billboard 200 avec Unplugged. Avec “Tears In Heaven,” l'album gagnera 2 Grammys et établit un record pour l'album live le plus vendu.

 

- En 1960, Adam Charles Clayton naît en Angleterre. Il commence à jouer de la basse à l'adolescence et aidera à fonder U2 avec ses amis d'enfance.

- En 2007, Amy Winehouse lance son deuxième album, Back to Black, aux États-Unis et au Canada. Le premier single sera un remix de “You Know I’m Good” avec le rappeur Ghostface Killah, et l'album donnera le hit “Rehab.” Back to Black gagnera Meilleur album pop vocal aux Grammys.

- En 1999, Cher passe quatre semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Believe.” À 53 ans, elle devient l'artiste féminine la plus âgée à arriver au sommet.

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened March 13th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio