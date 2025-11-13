C’est le 13 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1997, la Canadienne Céline Dion lance “Be the Man,” sa première chanson enregistrée en japonais et en anglais. Produite par David Foster, originaire de Colombie-Britannique, la chanson est seulement sortie au Japon et devient la chanson thème d'une émission de télévision dans ce pays.

- En 1993, Julia Carin Cavazos naît en Iowa. Sous le nom professionnel de Julia Michaels, elle écrit des chansons pour une longue liste d'artistes, incluant les Canadiens Justin Bieber et Shawn Mendes. Elle aura son propre hit en 2017 avec "Issues."

- En 1982, Business as Usual, le premier album de Men at Work, arrive au sommet du Billboard 200. Avec le hit “Who Can It Be Now?,” l'album reste au #1 pour 15 semaines avant de se faire détrôner par Thriller de Michael Jackson.

- En 1976, Rod Stewart passe huit semaines au sommet des palmarès aux États-Unis avec “Tonight’s The Night (Gonna Be Alright).” La chanson inclut des paroles en français, chantées par sa copine de l'époque, Britt Ekland.

- En 2005, Paul McCartney joue “Good Day Sunshine” pendant un concert en Californie, où il pourra être diffusé directement à la station spatiale internationale pour réveiller les astronautes.

- En 1997, les Spice Girls sont huées aux Premios Ondas Awards en Espagne alors qu'elles ont refusé de monter sur scène s'il y avait des photographes. Des huées ont également été entendues parmi les applaudissements après qu'elles aient fini de lipsyncher “Spice Up Your Life.”

- En 1960, Wayne Parker naît en Ontario. Il jouera de la basse dans les groupes locaux ONYX et Tokyo avant d'avoir du succès avec Glass Tiger. Le groupe aura des hits comme “Don’t Forget Me, When I’m Gone,” et “Someday.”

- En 2000, Elton John lance son album live Elton John One Night Only – The Greatest Hits. Il est enregistré au cours de deux spectacles au Madison Square Garden à New York moins d'un mois auparavant.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 13th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio