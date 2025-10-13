C’est le 13 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1990, « Praying For Time » de George Michael est # 1 sur le Billboard Hot 100. La chanson, de son album Listen Without Prejudice, Vol. 1, sort en août.

- En 1992, Prince lance son 14e album studio, avec un symbole sur la couverture. Enregistré pour droits d’auteur sous le nom « Love Symbol #2, » il adoptera ce symbole comme nom de scène.

- En 1978, Queen lance les singles « Fat Bottomed Girls » et « Bicycle Race, » deux chansons de l'album Jazz du groupe . Ces singles atteindront le #24 aux États-Unis et le #17 au Canada.

- En 2007, T.I. est arrêté pour des accusations liées à des armes à feu, quelques heures avant les prix BET Hip Hop, auxquels ils devaient participer. Le rappeur, dont le vrai nom est Clifford Harris, est accusé d’avoir donner de l’argent à son garde du corps pour qu’il achète trois mitraillettes et deux silencieux.

- En 1980, Ashanti Shequoiya Douglas naît à Glen Cove dans l’état de New York. Sous le nom d’Ashanti, elle a eu du succès comme artiste musicale, avec des hits comme « Foolish » et « Rock wit U. »

- En 1941, Paul Frederic Simon naît Newark au New Jersey. Il est devenu un chanteur-compositeur connu, comme moitié de Simon and Garfunkel (« Bridge Over Troubled Water ») et comme artiste solo (« You Can Call Me Al »).

- En 1979, Michael Jackson a son deuxième #1 solo avec “Don’t Stop Till You Get Enough”, qui monte au sommet du palmarès des singles aux États-Unis.

Article original What Happened October 13th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio