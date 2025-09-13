C’est le 13 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1993, Niall James Horan naît à Mullingar en Irlande, de Bobby Horan et Maura Gallagher. Il se joindra à One Direction pour l'émission The X Factor en 2010. Comme artiste solo, Horan aura des hits comme “Slow Hands” et “This Town.”

- En 1986, “Take My Breath Away” de Berlin monte au #1 aux États-Unis. La chanson, écrite par Giorgio Moroder, vient de la bande sonore de Top Gun.

- En 2010, George Michael est condamné à huit semaines de prison pour conduite sous l'influence de la drogue et pour possession de cannabis.

- En 1979, ABBA entame sa première et seule tournée nord-américains au Edmonton Sports Arena.

- En 2013, Hozier lancent "Take Me to Church," le premier single de son premier album.

- En 2000, Elton John se fâche avant un concert à guichets fermés près de Lisbonne, parce que des spectateurs VIP prenaient trop de temps pour passer d'un dîner au concert. Il quitte l'endroit et s'envole sur son jet privé.

- In 1998, Mel B des Spice Girls se marie au danseur Jimmy Gulzarof. Elle demande le divorce en 2000, un an après que la naissance de leur fille Phoenix.

- En 1985, “The Boys Of Summer” de Don Henley est nommé Meilleure vidéo aux MTV Video Music Awards. Le prix des spectacteurs va à “We Are The World.”

- En 1941, David Henry Thomsett naît à Surrey en Angleterre. Son père Fred était soldat canadien et avait rencontré sa mère Freda dans un hôpital de Londres. Après la fin de la Deuxième guerre, la famille s'installe à Toronto et David sera connu sous le nom de David Clayton-Thomas, chanteur pour le groupe Blood Sweat & Tears qui aura des hits comme “Spinning Wheel.”

- En 2009, Kanye West monte sur scène pendant le discours de remerciement de Taylor Swift aux MTV Video Music Awards, prend le micro, et dit à la foule qu'il pense que Beyoncé aurait dû gagner.

- En 1952, Randy Jones naît à Raleigh en Caroline du Nord. Il deviendra le cowboy du groupe The Village People, qui aura des hits comme “YMCA,” “Macho Man” et “In The Navy.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 13th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio