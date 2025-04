C’est le 14 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2016, Prince joue son dernier concert. Sa dernière chanson au Fox Theatre à Atlanta sera “Purple Rain.”

- En 2013, Justin Bieber fait la une dans le monde, deux jours après avoir écrit au musée Anne Frank à Amsterdam : "Vraiment inspirant d'être ici. Anne était une fille incroyable. J'espère qu'elle aurait été une fan." Un représentant du musée défend le chanteur canadien: "Il a 19 ans. Il ne voulait pas mal faire."

- En 2015, Percy Sledge, le chanteur R&B et soul, meurt d'un cancer du foie chez lui à Baton Rouge en Louisiane, à l'âge de 73 ans. Il était connu pour son hit “When a Man Loves a Woman” en 1966.

 

- En 1980, Edwin Farnham Butler III naît en Californie. En 2000, il déménage à Montréal pour étudier à l'université McGill, où il forme le groupe indie Arcade Fire.

- En 1971, la commission de l'Illinois travaillant sur le crime publie une liste d' "albums parlant de drogues", qui comprend “White Rabbit” de Jefferson Airplane, “A Whiter Shade Of Pale” de Procol Harum, “Lucy In The Sky With Diamonds” des Beatles et “Puff the Magic Dragon” de Peter, Paul & Mary.

 

- En 2001, Sean Combs (aka Diddy) est arrêté à Miam Beach et accusé de conduite avec un permis suspendu. La police arrête le rappeur alors qu'il change de voie illégalement au volant d'un moped. Il serait relâché 20 minutes plus tard, ayant promis de comparaître en cour.

- En 2016, un épisode du podcast Mormon Stories fait ses début, dans lequel le chanteur ouvert gay des Neon Trees, Tyler Glenn, dit qu'il quitte l'église mormone à cause de l'opposition de celle-ci au mariage gay.

 

- En 2018, Beyoncé devient la première artiste féminine noire à jouer en tête d'affiche à Coachella. Elle donne un concert incroyable, qui comprend une réunion de Destiny’s Child.

- En 2014, Sam Smith lance “Stay With Me” de son premier album In The Lonely Hour sous la forme d'un single. Tom Petty et Jeff Lynne seront ajoutés comme co-écrivains de la chanson, à cause de similarités avec le single de Petty de 1989 “I Won’t Back Down.”

 

- En 1979, les Doobie Brothers montent au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “What a Fool Believes.” La deuxième chanson du groupe au sommet des palmaès, elle contribuera à deux Grammys pour le groupe, Disque de l'année et Chanson de l'année.

Article original What Happened April 14th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio