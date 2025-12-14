C’est le 14 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1991, le huitième album studio de Michael Jackson Dangerous débute au sommet du Billboard 200. Avec des hits comme “Black or White” et “Remember the Time,” il passera quatre semaines au #1 avant d'être détrôné par Nevermind de Nirvana.

- En 2012, Jacob Nicholas Kulke est arrêté pour intrusion sur une propriété privée après qu'un homme ait grimpé une clôture de la maison de Nashville de Taylor Swift. La chanteuse était à l'étranger au moment de l'incident.

- En 1978, Billy Joel fait ses débuts au Madison Square Garden à New York. Le chanteur a depuis joué dans l'aréna plus de 100 fois et est le premier artiste à y faire une résidence.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 14th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio