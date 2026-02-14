C’est le 14 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1996, Prince épouse Mayte Garcia à Minneapolis alors qu'il a 37 ans et elle, 22. Le chanteur a rencontré Garcia lorsqu'elle avait 16 ans, faisant d'elle une de ses danseuses de scène après sa graduation du secondaire. Ils auront un enfant qui mourrera malheureusement une semaine après la naissance. Prince et Garcia se sépareront en 2000.

- En 1992, une nouvelle génération découvre la chanson de 1975 de Queen “Bohemian Rhapsody” lorsque Wayne’s World sort en cinéma. Le film inclut une scène où le Canadien Mike Myers et ses amis chantent la chanson en conduisant.

- En 1987, Bon Jovi passe quatre semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Livin’ On A Prayer.”

- En 2015, Lady Gaga se fiance à Taylor Kinney, la star de Chicago Fire. “Il m'a donné son coeur le jour de la St-Valentin, et j'ai dit OUI!," écrit-elle sous une photo d'une bague avec un diamond en forme de coeur sur Instagram deux jours plus tard. Ils se sépareront en 2016.

- En 1999, Elton John joue une version de “Your Song” pendant un épisode des Simpsons intitulé “I’m With Cupid.”

- En 1984, Elton John – qui s'était à l'époque décrit comme bisexuel – épouse Renata Blauel en Australie. Ils divorcent en 1988.

- En 1977, les B52s jouent ensemble pour la première fois pendant une fête pour leurs amis à Athens dans l'état de la Georgie. Un an plus tard, ils enregistrent leur première chanson et le groupe aura des hits comme “Rock Lobster,” “Love Shack” et “Roam.”

- En 1972, Robert Kelly Thomas naît en Allemagne. Il grandit en Floride, où il apprend à jouer de la guitare et du clavier. Par le temps qu'il entre au secondaire, il avait commencé à écrire des chansons. Sous le nom de Rob Thomas, il deviendra le chanteur du groupe Matchbox Twenty, qui aura des hits comme “Bent.” Comme artiste solo, il chantera la chanson monstre "Smooth" de Santana.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened February 14th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio