C’est le 14 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1970, Diana Ross joue son dernier spectacle avec les Supremes au Frontier Hotel à Las Vegas. Le groupe présente sa remplaçante, Jean Terrell. Ross est réunie avec Mary Wilson et Cindy Birdsong en mars 1983 pour enregistrer une version de “Someday We’ll Be Together” pour le spécial télé Motown 25: Yesterday, Today, Forever.

- En 1992, le chanteur pop Tommy Page, qui a alors 22 ans, joue dans un épisode de Full House dans lequel il chante une chanson d'amour à Stephanie Tanner pour sa fête de 10 ans. Le chanteur de “I’ll Be Your Everything” se suicide en 2017 à l'âge de 46 ans. Il était marié avec trois enfants.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1997, un épisode de Home Improvement intitulé “The Karate Kid Returns” passe en ondes, dans lequel les Beach Boys font une apparition. Ils chantent “Barbara Ann” avec Wilson.

- En 1968, James Todd Smith naît à New York. Il adoptera le nom de scène LL Cool J (Ladies Love Cool James) et aura une carrière rap à succès avec des hits comme “Hey Lover” et “Ain’t Nobody.”

- En 1984, Madonna passe à l'émission American Bandstand pour la première fois. Après avoir joué “Holiday,” l'animateur Dick Clark lui demande quels sont ses rêves pour le futur. "De régner sur le monde," réplique Madonna.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2014, le département du shériff du conté de LA exécute un mandat de perquésition à la maison de la star canadienne du pop Justin Bieber, accusé d'avoir lancé des oeufs sur la maison d'un voisin. Le chanteur a plaidé non coupable à une accusation de vandalisme et est condamné à deux ans de probation.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 14th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio