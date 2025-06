C’est le 14 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1961, George Alan O’Dowd naît en Angleterre. Après une courte période avec le groupe Bow Wow Wow (sous le nom de Lieutenant Lush), il crée Culture Club et prendra le nom de Boy George. Le groupe aura un succès monstre dans les années 80, avec des hits comme “Karma Chameleon,” “Church of the Poison Mind” et “Do You Really Want To Hurt Me.” Il aura aussi un hit solo avec “Everything I Own.”

 

- En 2012, Chris Brown accuse Drake de lui avoir lancer une bouteille dans un club à New York. Les deux se battaient supposément à propos de Rihanna, qu'ils avaient fréquentée.

- En 1997, “I’ll Be Missing You” de Puff Daddy avec Faith Evans et 112 entame un séjour de 11 semaines au sommet du Billboard Hot 100. La chanson rend hommage à Notorious B.I.G., récemment décédé.

 

- En 2006, le chanteur montréalais Rufus Wainwright marque le 35e anniversaire du légendaire concert de Judy Garland au Carnegie Hall, en re-créant le spectacle. Deux des concerts sont enregistrés pour un album, intitulé Rufus Does Judy at Carnegie Hall.

- En 2002, Cher débute sa tournée Living Proof: The Farewell Tour à ce qui est maintenant le Scotiabank Arena à Toronto. La tournée de 326 spectacles passe par 13 autres villes canadiennes. Cher finit une des parties de la tournée avec un spectacle d'Halloween au Rogers Centre à Toronto. Ce ne sera finalement pas vraiment sa dernière tournée.

- En 1980, Glass Houses de Billy Joel monte au sommet du Billboard 200 pour la première de six semaines, porté par le single “It’s Still Rock and Roll to Me.”

 

- En 1995, Diane Sawyer fait une entrevue avec Michael Jackson et sa nouvelle épouse Lisa Marie Presley à l'émission Primetime Live. Jackson parle des rumeurs qu'il aurait attaqué un jeune garçon, défend sa relation avec les enfants et insiste que lui et Presley sont légitimement mariés et que leur relation comprend de l'intimité sexuelle.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened June 14th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio