C’est le 14 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2004, Gwen Stefani fait ses débuts comme artiste solo aux American Music Awards. La chanteuse de No Doubt chante “What You Waiting For” de son premier album, Love. Angel. Music. Baby., qui est sorti deux jour auparavant.

- En 2003, Jay-Z lance The Black Album, son huitième album studio. Avec des chansons comme “99 Problems,” il monte directement au #1 après l'annonce du rappeur que ce serait son dernier album. Depuis, il a lancé cinq autres albums et trois collaborations.

- En 1987, la bande sonore de Dirty Dancing passe neuf semaines au sommet du Billboard 200, grâce au succès du film et de chansons comme “(I’ve Had) The Time Of My Life” et “Hungry Eyes.”

- En 1997, Céline Dion lance Let’s Talk About Love, un album qui inclut la chanson “My Heart Will Go On.” La chanson thème du mégafilm Titanic fait monter les ventes de l'album à plus de 30 millions de copies.

- En 1975, Faye Louise Tozer naît en Angleterre. Entre 1997 et 2001, elle fait partie du groupe pop Steps, qui trouvera du succès - surtout en Europe - avec les chansons “5,6,7,8” et le cover des Beegees “Tragedy.”

- En 1991, le vidéo de 11 minutes de Michael Jackson pour “Black or White”, dirigé par John Landis, est diffusé simultanément sur MTV, Vh1, BET et Fox. Certains spectateurs se sont plaint que le Roi du Pop se prenait l'entrejambe un peu trop souvent.

- En 2003, le film Love Actually sort en cinéma. Sa bande sonore inclut des hits pop comme “Jump (For My Love)” des Pointer Sisters et “Both Sides Now” de la canadienne Joni Mitchell.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 14th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio