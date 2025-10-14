C’est le 14 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1978, Usher Raymond IV naît à Dallas au Texas. Il a eu du succès comme artiste R&B avec des hits comme « You Make Me Wanna…, » « U Got It Bad, » et « Caught Up. »

- En 1968, les Jackson Five font leur début à la télé nationale à l’émission Hollywood Palace.

- En 2010, Alicia Keys et son mari, Swizz Beatz (aka Kasseem Dean), accueillent leur fils, qu'ils nommeront Egypt.

- En 1972, Michael Jackson a son premier #1 solo avec « Ben. » La chanson, qui porte sur un rat, a été écrite par Donny Osmond, qui était en tournée et incapable de l’enregistrer.

- En 2014, Kesha poursuit le producteur Dr. Luke (aka Lukasz Gottwald), espérant se défaire de son contrat avec lui. Elle l’accuse d’abus physique, verbal et sexuel, ce que Dr. Luke nie.

- En 2006, Eric Church joue la première partie pour Rascal Flats au Madison Square Garden, mais joue plus que le temps qui lui était alloué. Il est renvoyé de la tournée et remplacé par une artiste country ascendante du nom de Taylor Swift.

- En 1958, Thomas Morgan Robertson naît à Londres en Angleterre. Il adopte le nom Thomas Dolby et aura du succès avec le groupe Camera Club et comme artiste solo.

- En 1996, Madonna accouche de son premier enfant, une fille nommée Lourdes, dont le père est l’entraîneur personnel Carlos Leon.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 14th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio