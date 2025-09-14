C’est le 14 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1959, Morten Harket naît à Kongsberg en Norvège. Il deviendra le chanteur du groupe A-ha et, dans les années 80, aura des hits monstres comme “Take On Me” et “The Sun Always Shines On TV.”

- En 2002, Gwen Stefani de No Doubt se marie à Gavin Rossdale, le chanteur de Bush, à Londres. Le couple aura trois fils. Elle demandera le divorce en 2015.

- En 2005, Britney Spears et son mari Kevin Federline accueillent leur premier enfant, un fils nommé Sean Preston.

- En 1984, David Bowie gagne Vidéo de l'année pour “China Girl” aux premiers MTV Video Music Awards.

- En 2014, une statue de bronze grandeur nature d'Amy Winehouse faite par Scott Eaton est dévoilée à Camden, le jour de ce qui aurait été son 31e anniversaire. La chanteuse est décédée en 2011.

- En 1984, Madonna joue “Like A Virgin” tout en portant une robe blanche de mariée lors de la première cérémonie des MTV Video Music Awards.

- En 1991, Paula Abdul atteint le sommet des palmarès américains pour la sixième fois avec la chanson “The Promise of a New Day.”

- En 2017, Fergie et l'acteur Josh Duhamel annoncent qu'ils se séparent après huit ans de mariage. Il ont eu un fils, Axl, ensemble.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 14th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio