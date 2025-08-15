C’est le 15 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1989, Joseph Adam Jonas naît en Arizona. Avec ses frères Kevin et Nick, il forme les Jonas Brothers, qui ont eu des hits comme “Burnin’ Up” et “Sucker.” Il chante également pour DNCE, connu pour la chanson “Cake By The Ocean”.

- En 1983, Paul Simon épouse l'actrice Carrie Fisher, devant leurs amis célébres, dont les musiciens Billy Joel et Randy Newman. Le mariage ne dure qu'un an.

- En 1981, Diana Ross et Lionel Richie passent neuf semaines au sommet du Billboard Hot 100 pour “Endless Love.” La chanson, écrite par Richie, vient du film du même nom.

- En 1991, Paul Simon joue un concert gratuit à Central Park à New York devant environ 50 000 personnes. Le spectacle est enregistré pour l'album et le film intitulés Paul Simon's Concert in the Park.

- En 1992, “End Of The Road” de Boyz II Men passe 13 semaines au sommet du Billboard Hot 100. La première chanson du groupe au sommet des palmarès, elle bat un record établi par Elvis Presly donnera deux Grammys au groupe.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 15th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio