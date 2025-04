C’est le 15 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2003, Kelly Clarkson lance son premier album, Thankful, avec le single “Miss Independent.” L'album sort plus de sept mois après que Clarkson ait gagné la première saison de American Idol.

 

- En 1971, les Beatles gagnent un Academy Award pour Meilleure chanson originale pour bande sonore, pour leur film documentaire Let It Be.

- En 1978, Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero naît à Porto Rico. Mieux connu sous le nom de Luis Fonsi, il aura un hit mondial en 2017 avec “Despacito” avec Daddy Yankee.

 

- En 1972, Roberta Flack entame un séjour de six semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “The First Time Ever I Saw Your Face”, une reprise de la chanson folk de 1957. Le plus gros single de l'année, il gagnera Disque de l'année et Chanson de l'année.

- En 1966, Samantha Karen Fox naît à Londres. Elle n'a que 14 ans lorsqu'elle assemble son premier groupe pop, mais mettra cela de côté pour une carrière de mannequin. Son premier single, “Touch Me (I Want You Body)” en 1986, sera #1 au Canada et partout dans le monde.

 

- En 2014, Deryck Whibley, le chanteur du groupe canadien Sum 41, se retrouve aux soins intensifs après s'être écroulé chez lui. Le rockeur avouera que les docteurs lui ont dit que son foie et ses reins avaient cesser de fonctionner à cause d'une consommation excessive d'alcool.

Article original What Happened April 15th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio