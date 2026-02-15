C’est le 15 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1975, le Montréalais Gino Vannelli est un des premiers artistes blancs à participer à l'émission Soul Train. Il aura des hits comme “I Just Wanna Stop” en 1978 et “Black Cars” en 1985.

- En 2002, le film Crossroads, mettant en vedette Britney Spears et les Canadiens Kim Cattrall et Dan Aykroyd, sort en cinéma. Écrit par Shonda Rhimes, le film amassera un respectable 61 millions de dollars.

- En 1969, la chanson "Everyday People" de Sly & the Family Stone passe quatre semaines au sommet du Billboard Hot 100.

- En 1959, Alistair Ian Campbell naît en Angleterre. Comme membre fondateur de UB40, il aura du succès avec des reprises de “Red, Red Wine” de Neil Diamond, de “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley et “I Got You Babe" de Sonny & Cher.

Article original What Happened February 15th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio