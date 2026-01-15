C’est le 15 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1981, Armando Christian Pérez naît à Miami. Il fait son entrée sur la scène du rap au début des années 2000 grâce à des artistes comme Lil Jon, Uncle Luke et Lil’ Zane. Sous le nom de Pitbull, il aura une carrière réussie avec des hits comme “I Know You Want Me,” “Give Me Everything” et “International Love.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1972, "American Pie" de Don McLean passe quatre semaines au sommet du Billboard Hot 100. La chanson maintenant légendaire parle d'un accident d'avion en 1959 qui avait tué Buddy Holly, Ritchie Valens et The Big Bopper.

- En 2013, Bruno Mars lance sa ballade “When I Was Your Man” comme single. La chanson paraîtra sur son deuxième album studio, Unorthodox Jukebox.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2018, la chanteuse Dolores O’Riordan, qui avait été marié à un Canadien et vivait en partie en Ontario, meurt dans une chambre d'hôtel à Londres en Angleterre. Avec son groupe The Cranberries, elle avait eu des hits comme “Linger” et “Zombie.”

- En 1983, le groupe australien Men At Work passe trois semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “Down Under.” Le deuxième hit #1 du groupe (après “Who Can It Be Now?”), la chanson sera détrônée pour une semaine par “Africa” de Toto mais reviendra pour un quatrième semaine le 12 février.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1994, les Counting Crows jouent à Saturday Night Live, jouant “Mr. Jones” et “Round Here.” Le spectacle aidera beaucoup leur carrière.

- En 1988, Sonny John Moore naît à Los Angeles. Après avoir été le chanteur pour From First to Last, il commence sa carrière sous le nom de Skrillex. Un producteur et remixeur prolifique, il gagnera huit Grammys.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 15th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio