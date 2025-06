C’est le 15 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1998, les Spice Girls entament leur première tournée nord-américaine à West Palm Beach en Floride. La tournée Spiceworld comprend des spectacles à Montréal, Toronto et Vancouver.

- En 2017, la chanteuse canadienne Shania Twain lance “Life’s About To Get Good,” son premier single en cinq ans. Les résultats commerciaux sont décevants, arrivant seulement au #70 sur le Hot 100 canadien.

 

- En 2017, Jay Z devient le premier rappeur à être intrônisé au Temple de la renommée des compositeurs. Il n'est pas présent à la cérémonie puisque sa femme Beyoncé est sur le point de donner naissance à des jumeaux. Il envoit tout de même une déclaration : "La communauté du hip-hop a une longue histoire de se faire dire que ce n'est pas vraiment de la composition. Cette intrônisation est un signe que c'est notre moment maintenant."

- En 1991, “Rush Rush” de Paula Abdul monte au #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de cinq semaines. Le vidéo met en vedette Keanu Reeves, qui a grandi à Toronto.

- En 1999, Santana lance Supernatural, un album qui montera au sommet des palmarès à travers le monde grâce à des chansons comme “Smooth” et “Maria Maria.” Il sera déclaré Meilleur album de l'année aux Grammys.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened June 15th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio