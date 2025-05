C’est le 15 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2008, il est rapporté que la chanteuse canadienne Shania Twain s'était séparée de son mari, le compositeur/réalisateur Robert John “Mutt” Lange après 14 ans de relation. À l'époque, un représentant avait décrit la séparation comme étant "une affaire privée", mais c'était supposément parce que Lange avait eu une liaison avec Marie-Anne Thiébaud, l'amie de Twain. Twain épousera l'ex-mari de Thiébaud, Frédéric.

- En 1982, “Ebony and Ivory” de Paul McCartney et Stevie Wonder passe sept semaines au sommet du Billboard Hot 100. Écrite par Paul McCartney, l'hymne à l'harmonie raciale sera nommée la 10e pire chanson de tous les temps par Blender et le pire duet de l'histoire par BBC 6 Music.

 

- En 1993, Janet Jackson entame un séjour de huit semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “That's The Way Love Goes” de son album Janet. La chanson, qui échantillone les chanson “Papa Don’t Take No Mess” de James Brown et “Impeach the President” des Honey Drippers, gagne un Grammy et un American Music Award.

 

- En 1995, Scott Weiland des Stone Temple Pilots est arrêté dans le stationnement d'un môtel près de Pasadena en Californie, après que la police ait vu ce qui semblait être une vente de drogue. Le chanteur a été accusé de possession de cocaîne et d'héroïne, et d'avoir conduit sous l'influence. Weiland meurt en 2015 d'une surdose accidentelle de drogues.

- En 1985, le groupe Prince & The Revolution lance “Raspberry Beret,” de l'album Around the World in a Day. La chanson se rendra au #2 sur le Billboard Hot 100.

 

- En 1986, Run-DMC lance Raising Hell, qui deviendra le premier album du groupe à être certifié platine. Avec le hit “Walk This Way,” l'album sera ajouté au Registre national de l'enregistrement à la Bibliothèque du Congrès américain en 2018 pour "son importance culturelle, historiquement ou artistique".

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened May 15th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio