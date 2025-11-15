C’est le 15 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1990, le réalisateur allemand Frank Farian donne une conférence de presse dans laquelle il avoue que Rob Pilatus et Fab Morvan, qui formaient ensemble le groupe Milli Vanilli, n'ont pas chanté une seule note de l'album Girl You Know It’s True, sorti en 1989. Le duo a également lip-syncé toutes leurs performances live, incluant celle des prix Juno à Toronto. L'album se voit retirer son Grammy et un remboursement est offert aux fans qui aurait acheté le CD. Pilatus mourrera d'une surdose en 1998.

- En 1974, Chad Robert Turton naît à Hanna en Alberta. À l'enfance, il prend le nom de naissance de sa mère, Kroeger, et commence à apprendre à jouer de la guitare. Il joue avec les Village Idiots et Suits XL avant de devenir le chanteur de Nickelback, un des groupes canadiens ayant eu le plus de succès de l'histoire. Le groupe fera des remous sur les palmarès pop avec des hits comme “Photograph,” “How You Remind Me” et “Far Away.”

- En 1994, TLC lance le deuxième album du groupe, intitulé CrazySexyCool, avec des hits comme “Creep” et “Waterfalls.” L'album passe un peu plus de deux ans sur les palmarès et devient l'album le plus vendu par un groupe américain féminin.

- En 1991, le réalisateur musical Jacques Morali, qui créera The Ritchie Family et Village People, meurt à 44 ans d'une maladie liée au SIDA.

- En 1980, la star country Kenny Rogers a la chanson #1 sur les palmarès pop avec “Lady,” écrite par Lionel Richie. Elle reste au sommet pour six semaines.

- En 1986, on marque un moment important dans l'histoire du pop au Royaume-Uni lorsque, pour la première fois, le top 5 des singles inclut seulement des vocalistes féminines. Berlin (avec la chanteuse Terri Nunn) a le #1 avec “Take My Breath Away,” suivi de Kim Wilde, The Bagles, Mel and Kim, et Swing Out Sister (avec Corinne Drewery).

