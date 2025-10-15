C’est le 15 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2011, Lady Gaga, Usher, Bono et The Edge d’U2, Stevie Wonder, et le canadien K’Naan jouent à la fête de 65 ans de Bill Clinton au Hollywood Bowl à Los Angeles. « Je t’aime, toi et ta belle femme, » a dit Gaga à l’ancien président américain, avant de chanter « Bill Romance », une version de son hit « Bad Romance. »

- En 1988, UB 40 fait une reprise de « Red Red Wine » de Neil Diamond et elle atteindra le #1 sur le Billboard Hot 100, cinq ans après sa sortie sur l’album Labour of Love. La chanson a reçu une poussée de popularité après que le groupe ait joué la chanson pour le 70ème anniversaire de Nelson Mandela en juin 1988.

- En 1992, Madonna est arrivée à un party habillée en bergère (avec un agneau en peluche) à New York, pour célébrer la lancée de son livre controversée Sex.

- En 1995, Paul McCartney et sa femme de l’époque Linda se jouent eux-mêmes dans un épisode de The Simpsons, dans lequel Lisa devient végétarienne. Paul a accepté de donner sa voix pour l’émission mais seulement si les producteurs promettaient que Lisa resterait végétarienne.

- En 1977, « You Light Up My Life » de Debby Boone passe 10 semaines au #1 aux États-Unis, où elle devient la plus grosse chanson de l’année.

- En 1981, Keyshia Myeshia Johnson naît à Oakland en California. À 18, elle déménage à Los Angeles pour entâmer une carrière musicale et, sous le nom de Keyshia Cole, elle a depuis lancé sept albums studio.

- En 1988, le quatrième album de Bon Jovi, New Jersey, passe quatre semaines au sommet du palmarès Billboard 200. Enregistré à Vancouver, l’album a donné cinq singles dans le top 10, incluant « Bad Medicine » et « I’ll Be There For You. »

- En 2007, Britney Spears se rend dans une station de police à Los Angeles pour se rendre après qu’elle fut accusée de délit de fuite, après un incident le 6 août où elle se serait enfuit après avoir frappé une auto stationnée.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 15th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio