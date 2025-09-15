C’est le 15 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1990, Listen Without Prejudice Vol. 1 de George Michael monte au #1 en Angleterre, son deuxième album solo à réussir cet exploit. L'album, qui donnera des hits comme “Freedom! ’90” et “Praying For Time,” atteint la 5e position au Canada.

- En 2003, le premier livre pour enfants de Madonna, intitulé The English Roses, est publié en 42 langues dans plus de 100 pays. C'est le plus gros lancement simultané d'un livre de l'histoire.

- En 1983, Huey Lewis and the News lancet Sports, sur lequel on peut trouver les singles "I Want a New Drug," "The Heart of Rock 'n Roll" et "If This Is It.”

- En 1960, Michel Dorge naît à Winnipeg. Il deviendra le batteur du groupe rock canadien Crash Test Dummies, mais après que le groupe ait eu le hit “Superman’s Song” en 1991.

- En 1984, la chanson "Relax" de Frankie Goes To Hollywood, qui porte sur le sexe, arrive à sa 43ème semaine sur les palmarès britanniques, battant le record de la chanson “Release Me” d'Engelbert Humperdink.

- En 2015, Gary Richrath, le guitariste de REO Speedwagon, qui a écrit des hits comme "Take It On The Run," meurt après un long combat contre l'alcoolisme. Il avait 65 ans.

- En 1990, Wilson Phillips atteint le dommet des palmarès américains avec “Release Me.” Le groupe est constitué de Carnie et Wendy Wilson, les filles de Brian Wilson, et de Chynna Phillips, la fille de John Phillips, qui avait formé les Mamas and Papas.

- En 1998, Coolio est arrêté en Californie pour avoir conduit du mauvais côté de la route, pour avoir pris le volant avec un permis expiré, pour possession d'une arme cachée et pour possession de marijuana.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 15th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio