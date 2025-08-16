C’est le 16 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1958, Madonna Louise Ciccone naît à Bay City au Michigan. Sa mère Madonna Fortin est canadienne-française et son père Silvio Ciccone est italien. Avec un intérêt précoce pour la danse et la musique, elle deviendra une des stars du pop les plus connues avec une longue liste de hits comme “Like A Virgin,” “Holiday,” “Vogue, “Frozen” et “Music.”

- En 1985, Madonna épouse l'acteur Sean Penn après six mois de relation. Elle demande le divorce en décembre 1987 mais retirera sa demande plus tard, le redemandant encore une fois en janvier 1989.

- En 1986, “Papa Don’t Preach” de Madonna débute un séjour de deux semaines au #1 sur le Billboard Hot 100. Tirée de son troisième album studio, intitulé True Blue, la chanson sera la quatrième de Madonna à arriver au sommet des palmarès.

- En 2005, Madonna se casse trois cotes, la clavicule et une main après être tombé d'un cheval sur lequel elle se promenait en Angleterre.

- En 1977, Elvis Presley est retrouvé mort dans sa salle de bain. Il avait 42 ans.

- En 2018, Aretha Franklin meurt à Détroit à l'âge de 76 ans. La Reine du Soul a eu plusieurs hits pendant sa carrière, dont “Respect” et “I Say A Little Prayer”, ainsi que “I Knew You Were Waiting (For Me)”, son duet avec George Michael, la star du pop.

- En 1983, Paul Simon épouse l'actrice Carrie Fisher devant leurs amis célèbres, dont les musiciens Billy Joel et Randy Newman. Le mariage ne durera qu'un an.

- En 1994, Barenaked Ladies lancent leur deuxième album studio, intitulé Maybe You Should Drive. Avec des chansons “Jane,” c'est le premier album du groupe canadien à percer le Billboard 200, où il atteint le #175.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 16th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio