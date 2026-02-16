C’est le 16 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1990, Abel Makkonen Tesfaye naît à Toronto de parents éthiopiens. Après une enfance difficile, il deviendra célèbre sous le nom de The Weeknd, gagnant plusieurs prix pour des hits comme “Can’t Feel My Face”, “The Hills” et “Starboy.”

- En 1996, Gavin Rossdale organise une fête à la Nouvelle-Orléans pendant leur tournée, espérant passer du temps avec Gwen Stefani, la chanteuse du groupe No Doubt, qui ouvrait pour Bush. Ils se marient en 2002, auront trois fils ensemble et se divorceront en 2016.

- En 2015, Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, se casse le bras à cinq endroits pendant un accident de planche à neige au Montana. Il ne pourra jouer de son instrument pendant six mois.

- En 2007, Britney Spears entre dans l'Esther’s Haircutting Studio à Tarzana en Californie, prend un rasoir et se rase la tête alors que des paparazzis la photographient à travers la fenêtre. Elle se rend ensuite dans un studio de tatouage pour se faire tatouer.

Article original What Happened February 16th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio