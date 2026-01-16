C’est le 16 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1988, le premier album de George Michael Faith monte au #1 sur le Billboard 200. Il est détrôné pour deux semaines par l'album éponyme de Tiffany mais reviendra au #1 pour cinq semaines consécutives. Il re-tombe derrière la bande-sonore de Dirty Dancing pour neuf semaines mais revient encore au sommet pour six autres semaines.

- En 2014, en Arizona, la chanteuse Toni Tennille demande le divorce de Daryl Dragon, son partenaire dans le groupe Captain & Tennille . Le couple avait été marié depuis près de 40 ans.

- En 1979, Aaliyah Dana Haughton naît à New York. Elle signera un contrat d'enregistrement lorsqu'elle n'a que 12 ans et aura des hits comme “Back & Forth” et “Try Again.” Elle meurt en 2001 dans un accident d'avion à l'âge de 22 ans.

- En 2009, Boy George, le chanteur de Culture Club, est condamné à 15 mois de prison pour emprisonnement illégal pour avoir menotté la mannequin norvégienne Audun Carlsen à un mur.

- En 1988, Tina Turner bat un record pour le nombre de spectateurs pendant un concert par un artiste solo en jouant devant 180 000 personnes au Estadio do Maracana à Rio de Janeiro. Le spectacle fait partie de sa tournée Break Every Rule World Tour.

- En 1988, "Got My Mind Set On You" de George Harrison arrive au sommet du Billboard Hot 100. C'est le record du plus long délai entre deux #1 : 24 ans.

- En 1959, Helen Folasade Adu naît au Niger. Après avoir étudié le design de mode à Londres, elle prend le nom de Sade et aura du succès avec des énormes hits comme “Smooth Operator” et “The Sweetest Taboo.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 16th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio