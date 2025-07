C’est le 16 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2011, “Party Rock Anthem” de LMFAO est au sommet du Billboard Hot 100 six mois avant d'être lancée. Elle passe six semaines au sommet des palmarès et 68 semaines en tout sur le Hot 100.

 

- En 1995, la BMW de Queen Latifah est volée tôt le matin à Harlem. Son garde du corps Sean Moon est tiré à l'abdomen lors du vol. La police arrêtera deux jeunes âgés de 18 ans.

- En 1977, Shaun Cassidy – le demi-frère du chanteur pop David Cassidy – monte au sommet du Billboard Hot 100 avec sa reprise de “Da Doo Ron Ron,” qui avait d'abord été enregistrée en 1963 par les Crystals.

 

- En 2007, les White Stripes jouent leur plus court spectacle à vie dans un bar à St. John's à Terre-Neuve. Jack White joue une seule note et déclare : "Nous avons officiellement joué dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada."

- En 2000, les membres de Matchbox Twenty ont leur premier et seul hit au #1 lorsque “Bent” se retrouve au sommet du Billboard Hot 100. La chanson, de leur deuxième album, sera également #1 au Canada pour cinq semaines non-consécutives.

 

- En 2013, Bono est déclaré Commandant de l'Ordre des Arts et des Lettres par le Ministre de la culture de la France, lors d'une cérémonie à Paris. Le chanteur de U2 affirme que l'honneur appartient au groupe en entier, "J'ai la plus grande gueule et la voix la plus forte," dit-il, "mais la musique que nous faisons vient de chacun de nous."

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened July 16th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio