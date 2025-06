C’est le 16 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2018, les Carters (aka Jay Z et Beyoncé) lancent leur premier single, “APES**T,” avec une vidéo tournée au Louvres à Paris.

 

- En 2014, le divorce de Jennifer Lopez et Marc Anthony est finalisé. Les stars de la musique s'étaient mariés en juin 2004 et avaient eu des jumeaux, Max et Emme, en 2008. Le couple avait annoncé leur séparation en 2012.

- En 1990, le duo pop suédois Roxette est au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines avec la ballade rythmée “It Must Have Been Love.” La chanson apparaît sur la bande sonore du film Pretty Woman.

 

- En 2007, Rod Stewart se marie pour la troisième fois, cette fois à Penny Lancaster. La cérémonie a lieu en Italie. Le couple a eu deux enfants depuis.

- En 2016, le chanteur rock Meat Loaf est amené d'urgence à l'hôpital après s'être écroulé sur scène en jouant “I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)” au Northern Jubilee Auditorium à Edmonton. “J'ai chanté la note haute de cette chanson et je suis devenu très, très étourdi. Je me suis dit "je vais m'évanouir," dit le chanteur au magazine Rolling Stone. "Je ne voulais pas tomber et me casser le cou en tombant de la scène, alors je me suis baissé lentement et j'ai perdu connaissance à mi-chemin."

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened June 16th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio