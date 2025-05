C’est le 16 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1966, Janet Damita Jo Jackson naît à Gary en Indiana. La plus jeune des talentueux enfants Jackson, elle deviendra actrice et star du pop, avec des hits comme “Together Again,” “Nasty,” et “That’s the Way Love Goes.”

 

- En 1983, Motown 25: Yesterday, Today, Forever passe à NBC. L'émission spéciale, enregistrée en mars, marque la première fois que Michael Jackson fait le "moonwalk" en ondes, pendant sa chanson “Billie Jean.”

- En 1987, la chanson “With Or Without You” de U2, co-réalisée par le Canadien Daniel Lanois, passe trois semaines au sommet du Billboard Hot 100. C'est le premier #1 du groupe aux États-Unis et au Canada.

 

- En 2000, Britney Spears lance son deuxième album, Oops!… I Did It Again. On y trouve des chansons comme “Stronger” et “Lucky”, ainsi qu'une reprise du classique des Rolling Stones “(I Can’t Get No) Satisfaction” et un enregistrement de “Don’t Let Me Be the Last to Know” co-écrite par la Canadienne Shania Twain.

- En 1981, Kim Carnes est #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Bette Davis Eyes.” La chanson sera au sommet des palmarès pour huit autres semaines non-consécutives.

 

- En 2013, George Michael a des blessures mineures suite à un étrange accident à Londres. La star du pop serait supposément tombé du siège de passager d'un Range Rover.

- En 1984, Prince lance “When Doves Cry”, qui sera le premier single de la bande sonore de Purple Rain. La chanson, qui est remarquable pour son absence de basse, sera au #1 aux États-Unis pour cinq semaines.

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened May 16th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio