C’est le 16 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2014, Bono, le chanteur de U2, est gravement blessé dans un accident en vélo dans Central Park à New York. Il devra être opéré pendant cinq heures pour réparer son bras gauche, suivi d'une autre opération pour réparer un doigt cassé. Le chanteur aura également plusieurs fractures à l'épaule et au visage.

- En 1985, “We Built This City” de Starship passe deux semaines au #1 du Billboard Hot 100. Même si la chanson est nominée pour un Grammy, Blender la déclarera pire chanson de tous les temps.

 

- En 1969, Bryan Abrams naît. Il fondera un groupe vocal nommé Take On en 1985 avec trois amis de sa choral au secondaire. Ils changeront de nom pour Color Me Badd et auront du succès au début des années 90 avec des hits comme “I Wanna Sex You Up” et “I Adore Mi Amor.”

 

- En 2000, Cher se joue elle-même dans un épisode de Will & Grace intitulé "Gypsies, Tramps and Weed."

- En 2008, MTV met fin à Total Request Live après 10 saisons. La finale de trois heures a des invités comme Beyoncé, Justin Timberlake, Taylor Swift et Eminem. ’ “…Baby One More Time” de Britney Spears est nommé le vidéo musical le plus icônique.

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 16th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio