C’est le 16 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2017, Ed Sheeran se brise le poignet droit et le coude gauche après un accident en moto. Les blessures obligent Sheeran à annuler plusieurs spectacles en Asie.

- En 1969, Wendy Wilson naît en Californie et son père est le célèbre Brian Wilson des Beach Boys. En 1989, elle signe un contrat d’enregistrement avec sa sœur Carnie et Chynna Phillips. Elles ont des hits comme « Release Me » et « Hold On. »

- En 1977, John Clayton Mayer naît au Connecticut. D’après les rumeurs, il devient fasciné par la guitare après avoir vu le canadien Michael J. Fox en jouer dans Back to the Future. Mayer sortira sept albums studio et gagnera sept Grammys.

- En 1993, Aretha Franklin chante l’hymne national américain devant 52 000 fans au Skydome à Toronto avant la première partie des World Series entre les Blue Jays et les Philadelphia Phillies.

- En 1976, la personnalité radio de Memphis Rick Dees domine les palmarès pour les singles aux États-Unis avec sa chanson « Disco Duck. »

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 16th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio