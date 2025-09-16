C’est le 16 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1992, Nicholas Jerry Jonas naît à Dallas de Paul Jonas, un musicien et ministre ordonné, et de Denise Miller, une chanteuse et enseignante du langage des signes. Le troisìème fils du couple, il se joindra à ses frères aînés Kevin et Joe pour former le groupe The Jonas Brothers, avant de lancer sa propre carrière solo.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1993, Janet Jackson peut être vue torse nue sur la couverture de Rolling Stone. La star du pop avait été photographiée par Patrick Demarchelier avec ses bras dans les airs, pendant que les mains de son copain Rene Elizondo lui couvraient les seins.

- En 2014, la chanteuse Ariana Grande atteint le sommet des palmarès aux États-Unis et au Canada avec son album My Everything, son deuxième. Avec des chansons comme “Problem” et “Best Mistake,” il sera nominé pour Meilleur album de pop vocal aux Grammys.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2004, Izora Armstead meurt d'une crise cardiaque à San Francisco à l'âge de 62 ans. La chanteuse, avec Martha Wash, avait formé Two Tons O’ Fun, qui prendra finalement le nom de The Weather Girls. Après s'être séparées, Armstead avait déménagé en Allemagne où elle avait continué The Weather Girls avec sa fille Dynelle Rhodes.

- En 1979, The Sugarhill Gang lance “Rapper’s Delight.” C'est la première chanson rap à monter sur le palmarès Hot 100.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1963, Richard Noel Marx naît à Chicago du musicien jazz Dick Marx et la chanteuse Ruth Guildoo. Il deviendra chanteur, gagnera des Grammys et aura des hits comme “Right Here Waiting” en 1989.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2014, Danny Wilde et Phil Solem du groupe The Rembrandts se réunissent pour jouer la chanson thème de l'émission Friends lors d'un événement à New York organisé pour célébrer le 20ème anniversaire des débuts de l'émission.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 16th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio