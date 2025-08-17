C’est le 17 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2002, “Dilemma” de Nelly avec Kelly Rowland débute un séjour de sept semaines au sommet du Billboard Hot 100, remplaçant un autre chanson de Nelly qui avait passé sept semaines au sommet des palmarès. Nelly est seulement le cinquième artiste à se remplacer au #1.

- En 1995, Dave Gahan, le chanteur de Depeche Mode, est amené d'urgence à l'hôpital Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles après s'être ouvert les poignets. Le chanteur explique plus tard qu'il avait bu une bouteille de vin et pris une poignée de pilule de Valium, et qu'il n'essayait pas de se tuer.

- En 1968, les Rascals entament un séjour de cinq semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec la chanson “People Got To Be Free.”

- En 1958, Belinda Jo Carlisle naît à Hollywood. Plus tard, sous le nom de Dottie Danger, elle jouera de la batterie pour le groupe punk Germs avant de fonder ce qui sera les Go-Go’s. Le groupe aura des hits comme “We Got the Beat” et “Our Lips Are Sealed.” Carlisle aura aussi du succès comme artiste solo avec “Mad About You” et “Heaven Is a Place on Earth.”

- En 1974, Eric Clapton débute un séjour de quatre semaines au sommet du Billboard 200 avec l'album 461 Ocean Boulevard. Le titre réfère à la maison à Golden Beach en Floride où le chanteur habitait lorsqu'il a fait l'album, qui inclut la reprise de Clapton de la chanson “I Shot the Sheriff.”

- En 2015, Ronan Keating, le chanteur de Boyzone, se marie à la mannequin Storm Uechtritz en Écosse. Keating avait d'abord été marié à Yvonne Connolly, avec qui il avait eu 3 enfants. Lui et Uechtritz auront un fils en 2017.

- En 1991, Nirvana tourne le vidéo-clip pour "Smells Like Teen Spirit” à Culver City en Californie, avec des fans recrutés lors d'un concert quelques jours avant. Dirigé par Samuel Bayer, le vidéo-clip est inspiré par le film Over the Edge et Rock ’n’ Roll High School de 1979.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 17th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio