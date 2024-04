C’est le 17 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1974, Victoria Caroline Adams naît en Angleterre. Après avoir regardé le film Fame sorti en 1980, elle décide de s'inscrire à une école d'arts pour y étudier la musique et les arts de la scène. Elle se joindra à un groupe nommé Persuasion avant de passer une audition avec les Spice Girls, devenant Posh Spice. Leurs hits incluent “Wannabe,” “Say You’ll Be There,” “Stop” et “Viva Forever.”

 

- En 2009, Morrissey met fin à son spectacle à Coachella après avoir "senti la viande brûlée" des comptoirs de BBQ. Activiste des droits des animaux et végétarien, il quitte la scène.

- En 1999, “No Scrubs” de TLC est au sommet du Billboard Hot 100 pour la deuxième de quatre semaines.

 

- En 1993, Susanna Hoffs des Bangles épouse Jay Roach, qui réalisera des films, dont les franchises Austin Powers et Meet the Parents.

- En 1993, “Informer” du Torontois Snow est au #1 sur le Billboard Hot 100 pour la sixième de sept semaines. La chanson deviendra un hit pendant que Snow (Darrin O’Brien de son vrai nom) est en prison pour huit mois pour voie de fait. “Informer” parle d'une arrestation précédente à Toronto, pour deux accusations de tentatives de meurtres.

 

- En 1989, Avriel Benjamin Kaplan naît en Californie. Il se joint à Pentatonix en 2011 et restera avec le groupe a cappela jusqu'en 2017.

- En 2010, Usher monte au #1 sur le Billboard 200 pour sa sixième collection studio, Raymond vs. Raymond. L'album crée les hits “Hey Daddy (Daddy’s Home)” et “OMG,” le menant à gagner des Grammys pour Meilleur album R&B contemporain et Meilleure performance vocale R&B masculine.

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened April 17th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio