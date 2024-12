C’est le 17 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1994, Céline Dion épouse son gérant, René Angélil, à la Basilique Notre-Dame à Montréal. La chanteuse avait rencontré Angélil lorsqu'elle n'avait que 12 ans. Ils auront trois fils: René-Charles et les jumeaux Eddy et Nelson.

- En 1958, Michael Edward Mills naît en Californie. Avant l'adolescence, il déménage à Macon dans l'état de Géorgie où il rencontre Bill Berry, qui deviendra aussi un membre du groupe R.E.M. Le groupe gagne des Grammys et aura des hits comme “Shiny Happy People” et “Losing My Religion.”

 

- En 1977, Elvis Costello est banni de Saturday Night Live pour 12 ans pour avoir arrêté de chanter “Less Than Zero” pour dire: “Je suis désolé, mesdames et messieurs, mais il n'y a aucune raison de chanter cette chanson ici." Costello était un remplacement de dernière minute pour les Sex Pistols qui n'avaient pas pu avoir de visas pour entrer aux États-Unis.

- En 1971, David Bowie lance son quatrième album, Hunky Dory. L'album commence avec “Changes,” qui deviendra une chanson signature du chanteur.

 

- En 1978, Neil Christopher Sanderson naît à Peterborough en Ontario et démontre un intérêt précoce pour la musique. En 1997, il co-fonde le groupe Three Days Grace, avec des hits comme “Pain” et “Chalk Outline.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 17th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio