C’est le 17 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1991, Edward Christopher Sheeran naît en Angleterre. À l'âge de quatre ans, il commence à chanter dans une chorale d'église et apprendra plus tard à jouer de la guitare. Il deviendra un chanteur-compositeur célèbre avec des hits comme “Thinking Out Loud,” “Photograph” et “Shape of You.”

- En 2002, on rapporte que la maison de George Michael à Hampstead en Angleterre a été cambriolée alors qu'il était à Los Angeles. Les voleurs ont pris des oeuvres d'art, des bijous, des vêtements et l'Aston Martin du chanteur.

- En 1998, le groupe Destiny Child lance son premier album studio éponyme. Les membres originaux du groupe, soit Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, LaTavia Roberson et LeToya Luckett, n'auront qu'un succès modeste, atteignant seulement le #67 sur le Billboard 200.

- En 1972, Billie Joe Armstrong naît à Oakland en Californie. Il développe un intérêt précoce pour la musique et deviendra le chanteur du groupe à succès Green Day.

- En 2014, Bob Casale du groupe Devo meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 61 ans. Il est incinéré et ses cendres sont placées dans une urne imprimée en 3d en forme des chapeaux que portaient Devo.

- En 2015, Afroman (aka Joseph Foreman) est arrêté après avoir donner un coup de poing à une fan qui essayait de danser avec lui sur scène pendant un spectacle au Mississippi. Le chanteur de la chanson “Because I Got High” s'est excusé sur Facebook, disant qu'il pensait qu'il frappait un homme qui l'harcelait plus tôt.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened February 17th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio