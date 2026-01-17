C’est le 17 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- In 1984, Adam Richard Wiles naît en Écosse. À l'adolescence, il commence à enregistrer des démos d'EDM dans sa chambre et choisit le nom de Calvin Harris, parce que le nom sonne "racialement ambigu". Il collaborera avec des artistes importants et aura des hits comme “Summer,” “This Is What You Came For” et “One Kiss.”

- En 1998, “Truly Madly Deeply” de Savage Garden passe deux semaines au #1 sur le Billboard Hot 100. Écrite par le duo australien (Darren Hayes et Daniel Jones), c'est en fait une nouvelle version d'une de leurs premières chansons intitulée “Magical Kisses.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1971, Robert James Ritchie naît au Michigan. Il trouve un intérêt précoce pour le breakdance et le rap, et apprendra plusieurs instruments par lui-même. Sous le nom de Kid Rock, il a lancé près d'une douzaine d'albums depuis 1990.

- En 1999, Cyndi Lauper se joue elle-même dans un épisode des Simpsons intitulé “Wild Barts Can’t Be Broken.”

- En 1959, Susanna Lee Hoffs naît à Los Angeles. Avec les soeurs Vicki et Debbi Peterson, elle forme le groupe The Bangs, qui deviendra The Bangles. Le groupe féminin aura des hits comme “If She Knew What She Wants” et “Manic Monday.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1976, “I Write The Songs” de Barry Manilow monte au #1 du Billboard Hot 100. La chanson, qui gagnera un Grammy, a été écrite par Bruce Johnston des Beach Boys.

- En 2012, Kelly Clarkson lance “Stronger (What Doesn't Kill You).” Écrite par Jörgen Elofsson, Ali Tamposi, David Gamson et Greg Kurstin, elle s'inspire d'une citation de Friedrich Nietzsche : “Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort.” La chanson sera nominée pour trois Grammys.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 17th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio