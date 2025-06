C’est le 17 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2008, Katy Perry lance son album One of the Boys. Il fait mieux que son album de gospel sorti en 2001 (lancé sous son vrai nom, Katy Hudson) grâce à des singles comme “I Kissed a Girl” et “Hot n Cold.”

 

- En 2016, Prince Be (aka Attrell Cordes, Jr.) du groupe P.M. Dawn meurt dans un hôpital du New Jersey de complications liées au diabète. Il avait 46 ans. Le duo avait eu du succès avec “Set Adrift on Memory Bliss" qui avait été un hit dans les années 90.

- En 2014, le chanteur britannique Sam Smith lance son premier album In the Lonely Hour aux États-Unis et au Canada. Porté par des hits comme “Stay with Me” et “I’m Not the Only One,” il arrivera au #2 sur les palmarès et sera déclaré Meilleur album de pop vocal aux Grammys.

 

- En 1987, Kendrick Lamar Duckworth naît en Californie. Il fait ses débuts en lançant des mixtapes à l'adolescence et deviendra un rappeur populaire avec quatre albums studio, plus de douze Grammys et des hits comme “Humble.”

- En 1978, “Shadow Dancing” de Andy Gibb entame un séjour de sept semaines au sommet du Billboard Hot 100. La chanson est écrite par Gibb et ses frères, les Bee Gees. Il devient le premier artiste solo de l'histoire à voir ses trois premiers singles arrivés au sommet des palmarès.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened June 17th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio