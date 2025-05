C’est le 17 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2012, Donna Summer meurt chez elle en Floride après un combat contre le cancer du poumon. Elle avait 63 ans. La liste des hits de Summer est longue et inclut des chansons comme “I Feel Love,” “MacArthur Park,” “Hot Stuff” et “Last Dance.”

 

- En 2008, Hard Candy de Madonna monte au #1 sur le Billboard 200. Son 11e album studio, ce sera son septième à atteindre le sommet des palmarès.

- En 1984, Michael David Rosenberg naît en Angleterre. Il apprend la guitare classique et commence à écrire des chansons en bas âge. Sous le nom de Passenger, il aura un hit, "Let Her Go", en 2012.

 

- En 2008, la chanteuse Ashlee Simpson épouse Pete Wentz de Fall Out Boy en Californie. Le couple auront un bébé six mois plus tard, mais se divorceront en 2011.

- En 2016, la Canadienne Alanis Morissette poursuit Jonathan Schwartz, son ancien gérant d'affaires, l'accusant de lui avoir volé 4,7 millions de dollars sur une période de sept ans. La chanteuse de “Hand in my Pocket” arrivera à une entente et laissera tomber la poursuite, mais Schwartz sera condamné à six ans de prison pour fraude.

- En 1986, la version de Whitney Houston de “Greatest Love Of All”, une chanson de 1977 de George Benson, entame un séjour de trois semaines au #1 sur le Billboard Hot 100.

 

- En 1970, Jordan Nathaniel Marcel Knight naît à Worcester au Massachusetts. À l'adolescence, lui et son frère Jonathan seront choisis pour faire partie du groupe New Kids on the Block. Leurs hits incluent “Step by Step” et “The Right Stuff.” Knight aura également trois albums solo.

