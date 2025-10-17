C’est le 17 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1972, Marshall Bruce Mathers III naît à St-Joseph au Missouri. Il a eu une enfance difficile et a commence à rapper avec un ami lorsqu’il avait 14 ans. Il devient Eminem, qui a eu des hits comme « The Real Slim Shady, » « Stan » et « Lose Yourself. »

- En 1998, « One Week » est la première (et seule) chanson #1 aux États-Unis pour le groupe canadien Barenaked Ladies. Elle y est restée, vous l’aurez deviné, pour une semaine.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2000, George Michael donne 2,6 millions de dollars pour une enchère-bénéfice pour le piano Steinway Model Z sur lequel John Lennon a composé sa chanson « Imagine » en 1971. La star du pop l’a ensuite donné au musée Beatles Story à Liverpool, où il avait été prêté avant l’enchère.

- En 1964, le groupe britannique Manfred Mann passe deux semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec la chanson « Do Wah Diddy Diddy. » La chanson a également atteint le #1 au Canada.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2001, Jay-Z plaide coupable à des accusations de voies de fait en lien avec le poignardage du producteur Lance Rivera dans un club de New York en décembre 1999. Le rappeur a été condamné à trois ans de probation. Dans son livre publié en 2010, Jay-Z décrit l’incident comme « une perte momentanée de contrôle. »

- En 1970, « I’ll Be There » des Jackson 5 passe cinq semaines au #1 des palmarès des singles aux États-Unis, leur quatrième chanson #1 de l’année. En 1992, Mariah Carey atteint elle aussi le sommet des palmarès pour deux semaines avec un cover de la chanson.

- En 1971, Christopher Alan Kirkpatrick naît en Pennsylvanie. Après le secondaire, il déménage à Orlando et travaille comme acteur au parc d’amusement Universal Studios, où on l’approche pour jouer dans un boy band. En 1997, Kirkpatrick devient célèbre en tant que membre de NSYNC

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 17th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio