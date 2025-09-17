C’est le 17 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop :

- En 2009, Avril Lavigne a annoncé publiquement qu’elle et Deryck Whibley de Sum 41 s’étaient séparés. Le couple canadien avait été marié pendant trois ans. « Nous étions amis depuis l’âge de 17 ans, avons commencé à sortir ensemble à 19 ans et nous sommes mariés à 21 », écrit-elle sur son site web. « Je suis reconnaissante pour le temps que nous avons passé ensemble et je me sens choyée par l’amitié qu’il nous reste. »

- En 1983, le chanteur britannique Howard Jones, qui a vécu à Ottawa de l’âge de 9 à 14 ans, a lancé son premier single “New Song.” Il a été inclu sur son premier album, Human’s Lib, qui a été lancé six mois plus tard.

- En 1989, la danceuse-devenue-chanteuse Paula Abdul a gagné l’Emmy pour la meilleure choréographie pour son travail pour le Tracey Ullman Show.

- En 1992, la pop star Tiffany (« I Think We’re Alone Now ») a donné naissance à son fils Elijah Garcia avec son mari de l’époque Bulmaro Garcia.

- En 2002, le double single « Before Your Love / A Moment Like This » de Kelly Clarkson a été lancé à la suite de sa victoire lors de la première saison d’American Idol. Il a atteint le #1 au Canada et a été le single le plus vendu aux États-Unis.

- En 1998, un vol d’American Airlines allant de Los Angeles à New York a fait un arrêt non-planifié à Denver après qu’un passager en état d’ébriété a refusé de quitter la section première classe, où les membres du groupe Hootie and the Blowfish étaient assis. Amit Singh, 19 ans, aurait supposément prétendu faire partie du groupe.

- En 1979, Chuck Comeau, né Charles-André Comeau, batteur du groupe canadien Simple Plan, est né à Montréal.

- En 1999, la mère d’Eminem Debbie Mathers-Briggs l’a poursuivi pour dix millions de dollars américains, affirmant qu’il l’avait calomnié dans plusieurs entrevues et dans sa « My Name Is… » Le cas a été résolu hors cour pour 25,000 $, dont seul 1,600 $ n’est pas allé à son avocat.

- En 2011, “Someone Like You” d’Adele était le single #1 sur les palmarès aux États-Unis.

- En 1983, Star Search a début sur les ondes de CBS. Parmi les chanteurs ayant apparus dans cette compétition, on trouvait Justin Timberlake, Britney Spears, Christina Aguilera, Usher, Destiny’s Child, Pitbull et la canadienne Alanis Morissette.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 17th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio