C’est le 18 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2017, Taylor Swift efface tous ses comptes sociaux et son site web officiel, faisant paniquer ses fans. Tout cela est en préparation pour la sortie de “Look What You Made Me Do.”

- En 1977, les membres de The Police font leur débuts comme groupe à trois lorsqu'ils jouent au Rebecca's à Birmingham en Angleterre. Il faudra attendre 16 mois avant que le groupe fasse ses débuts au Canada.

- En 1979, Chic est au sommet du Billboard Hot 100 avec la chanson “Good Times.” Ce sera une des chansons les plus échantillonnées de l'histoire.

- En 1983, Michael Holbrook Penniman Jr. naît à Beirut au Liban. Sous le nom de Mika, il aura des hits pop comme “Love Today,” “We Are Golden” et “Grace Kelly.”

- En 1986, Bon Jovi lance son troisième album studio, Slippery When Wet, sur lequel on peut trouver les hits “You Give Love a Bad Name” et “Livin’ on a Prayer.” Enregistré à Vancouver en Colombie-Britannique, l'album montera au #1 aux États-Unis et au Canada.

- En 2018, Nick Jonas et l'actrice Priyanka Chopra sont en Inde pour leur cérémonie roka, une célébration traditionnelle des fiançailles du couple. Sur Instram, Chopra partage une photo du couple sous laquelle elle écrit: "Prise... de tout mon coeur et mon âme..."

- En 1984, Nick Rhodes, le claviériste de Duran Duran, se marie à l'héritière américaine Julie Anne Friedman au bureau du registraire à Londres. Ils auront une fille ensemble avant de se divorcer en 1992.

- En 1991, Billy Preston est arrêté, un garçon l'ayant accusé d'aggressions sexuelles. Le chanteur de 45 ans plaide non-contestation et sera condamné à neuf mois de réhabilitation pour son problème de drogues et trois mois de résidence surveillée.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 18th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio