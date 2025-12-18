C’est le 18 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1980, Christina Maria Aguilera naît à New York. Elle gagne son premier concours à 8 ans et fera partie du Mickey Mouse Club avec Britney Spears, Justin Timberlake et le Canadien Ryan Gosling. Aguilera deviendra une star avec “Genie in a Bottle” en 1999 et aura des hits comme “Beautiful” et la reprise de “Lady Marmalade” avec Mya, Lil’ Kim et Pink.

- En 2003, Michael Jackson est l'objet de sept chefs d'accusation d'abus sexuels sur des enfants et deux chefs d'avoir drogué quelqu'un dans le but de commettre un crime. Deux ans plus tard, le Roi du pop est acquitté de toutes ces accusations.

- En 1982, Daryl Hall et John Oates atteindront le #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Maneater,” leur cinquième chanson à arriver au sommet des palmarès. Elle y restera pour quatre semaines.

- En 2000, la mère de Danielle McGuire, une fille de 15 ans, engage des poursuites judiciaires à St-Louis accusant Justin Timberlake, le chanteur de NSYNC, d'avoir verbalement abusé sa fille. Ce serait déroulé après qu'elle ait crié "JC est plus beau de toute façon!" lorsque Timberlake a refusé de s'arrêter pour ses fans. Six mois plus tard, McGuire laisse discrètement tomber la poursuite.

- En 1950, Martha Johnson naît à Toronto. Après avoir joué avec quelques groupes, elle forme Martha and the Muffins en 1977, qui prendra plus tard le nom M+M. Leur plus gros hit sera “Echo Beach.”

- En 2011, le groupe One Direction entâme sa toute première tournée, au Watford Colosseum près de Londres. La tournée Up All Night inclut deux spectacles à Toronto en mai 2012.

- En 1975, Sia Kate Isobelle Furler naît en Australie. Elle entâme sa carrière musicale dans la vingtaine comme chanteuse d'un groupe de jazz acid. Elle lance son premier album en 1997 et aura du succès à travers le monde avec des hits comme “Chandelier” et “Cheap Thrills.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 18th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio