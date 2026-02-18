C’est le 18 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1990, Freddie Mercury paraît en public avec Queen pour la dernière fois, lorsqu'ils reçoivent un Brit Award pour Contribution exceptionnelle à la musique britannique au Dominion Theatre à Londres. Mercury meurt le 24 novembre 1991 à l'âge de 45 ans.

- En 1974, Ringo Starr, le batteur des Beatles, lance "Oh My My,” le troisième single de son album Ringo. Avec des parties vocales de soutien de la part de Merry Clayton et Martha Reeves, ce sera un hit Top 5 au Canada.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2005, Britney Spears s'en prend à US Weekly pour avoir publier cinq pages de photos de sa lune de miel à Fiji avec Kevin Federline. Elle affirme que des employés de l'hôtel ont vendu les images. US Weekly répond : “Ceci venant d'une célébrité qui a vendu des photos de son mariage et de sa fille, c'est improbable que le problème soit sa vie privée. Se pourrait-il que Britney voit rouge de ne pas avoir vu la couleur de l'argent pour ces photos? Britney Spears peut créer un magazine, si elle veut décider de la façon dont elle est couverte."

- En 1947, Dennis DeYoung naît à Chicago. Au début de l'adolescence, il crée un groupe avec ses voisins, Chuck et John Panozzo. Après l'ajout de James Young et John Curulewski, le groupe deviendra Styx, avec des hits comme “Mr. Roboto” et “Come Sail Away.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2012, des services funéraires sont tenus à l'église New Hope Baptist à Newark au New Jersey pour Whitney Houston, morte le 11 février 2012 à l'âge de 48 ans. Parmi ceux qui viennent jouer à la cérémonie, on retrouve Stevie Wonder, Alicia Keys et R. Kelly.

- En 1953, Robin Peter Kendall Bachman naît à Winnipeg. Sous le nom de Robbie Bachman, il deviendra le batteur pour Bachman-Turner Overdrive (avec son frère Randy Bachman), qui aura des hits comme “Takin’ Care of Business” et “You Ain’t Seen Nothing Yet.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened February 18th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio